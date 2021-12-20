الصحة: تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد شلل الأطفال خلال اليوم الأول من الحملة

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن تطعيم 8 ملايين و396 ألفا و340 طفلا ضد مرض شلل الأطفال، خلال اليوم الأول من الحملة القومية، من بينهم 8485 من غير المصريين.

أشار "عبد الغفار" إلى أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال اليوم يمثل نسبة 50.5% من العدد المستهدف للحملة وهو تطعيم 16 مليونا و653 ألفا و173 طفلا .

وأشاد بالإقبال الكبير من الأسر المصرية على تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال، وهو ما يعد مؤشراً إيجابيا على وعي الأسرة المصرية بأهمية التطعيم وحرصهم على حماية أبنائهم والحفاظ على مصر خالية من المرض.

هذا وقد تلقى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، تقرير متابعة يومي، من الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي ، يوضح سير عمل الحملة وأهم الملاحظات الميدانية والتحديات ، للعمل على مواجهتها لتحقيق المستهدف من الحملة.

من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي يضم 90 ألف عضو مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأشار إلى أن التطعيمات تتم من خلال فرق ثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار ومواقف الأتوبيسات ومحطات المترو والمولات التجارية، لافتاً إلى توفير فرق متحركة تجوب المنازل بالقرى والمناطق النائية ودور رياض الأطفال لضمان تغطية 100٪؜ من الأطفال المستهدفين بالحملة في المحافظات.