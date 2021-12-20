اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بنسبة 50% من المستهدف..

الصحة: تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد شلل الأطفال خلال اليوم الأول من الحملة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 08:08 م
الصحة: تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد شلل الأطفال خلال اليوم الأول من الحملة التطعيم ضد شلل الأطفال
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن تطعيم 8 ملايين و396 ألفا و340 طفلا ضد مرض شلل الأطفال، خلال اليوم الأول من الحملة القومية، من بينهم 8485 من غير المصريين.

أشار "عبد الغفار" إلى أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال اليوم يمثل نسبة 50.5% من العدد المستهدف للحملة وهو تطعيم 16 مليونا و653 ألفا و173 طفلا .

وأشاد بالإقبال الكبير من الأسر المصرية على تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال، وهو ما يعد مؤشراً إيجابيا على وعي الأسرة المصرية بأهمية التطعيم وحرصهم على حماية أبنائهم والحفاظ على مصر خالية من المرض.

هذا وقد تلقى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، تقرير متابعة يومي، من الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي ، يوضح سير عمل الحملة وأهم الملاحظات الميدانية والتحديات ، للعمل على مواجهتها لتحقيق المستهدف من الحملة.

من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي يضم 90 ألف عضو مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأشار إلى أن التطعيمات تتم من خلال فرق ثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار ومواقف الأتوبيسات ومحطات المترو والمولات التجارية، لافتاً إلى توفير فرق متحركة تجوب المنازل بالقرى والمناطق النائية ودور رياض الأطفال لضمان تغطية 100٪؜ من الأطفال المستهدفين بالحملة في المحافظات.


شلل الاطفال

التطعيم ضد شلل الاطفال

التعليم العالى

وزاره التعليم العالى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطعيم 864 ألف 436 طفل بالشرقية ضد شلل الأطفال بنسبة 69.5% فى أولى الأيام

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:55 م

محافظ البحيرة : 53% نسبة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى اليوم الأول

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:51 م

فرق التطعيم بشمال سيناء تواصل انتشارها لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:28 ص

"الصحة" تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال.. وتستهدف 16 مليون طفل

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:00 ص

صحة البحر الأحمر: تطعيم 34159 طفلا فى اليوم الأول لحملة ضد شلل الأطفال

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:49 م

"صحة أسوان": تطعيم 57% من المستهدفين ضد شلل الأطفال باليوم الأول

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة