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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تطعيم 44.2 مليون مواطن بلقاح كورونا حتى الآن

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تطعيم 44.2 مليون مواطن بلقاح كورونا حتى الآن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
وزيرة التخطيط: ارتفاع معدل النمو يساهم في توفير فرص العمل المختلفة
 
 
 
 
"الكهرباء" تدفع بـ81 مولد ديزل طوارئ لتأمين احتفالية طريق الكباش غدا
 
التأمين الصحى الشامل: نستعد للتطبيق التجريبى بجنوب سيناء وأسوان والسويس
 
أخبار مصر.. الحكومة: استخدام جرعة ثالثة معززة ضد كورونا للأكثر عرضة للعدوى
 
حصاد الوزارات.. التموين: ضخ 9 آلاف طن سكر وزيت وأرز يوميا لصرفها على البطاقات
 
القوات الجوية تنظم فعاليات "المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية" 28 نوفمبر
 

 


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