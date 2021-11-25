أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تطعيم 44.2 مليون مواطن بلقاح كورونا حتى الآن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الحكومة: 4 ملايين مواطن يستحقون جرعة ثالثة من لقاح كورونا بداية ديسمبر المقبل
"الكهرباء" تدفع بـ81 مولد ديزل طوارئ لتأمين احتفالية طريق الكباش غدا
التأمين الصحى الشامل: نستعد للتطبيق التجريبى بجنوب سيناء وأسوان والسويس
أخبار مصر.. الحكومة: استخدام جرعة ثالثة معززة ضد كورونا للأكثر عرضة للعدوى
حصاد الوزارات.. التموين: ضخ 9 آلاف طن سكر وزيت وأرز يوميا لصرفها على البطاقات
القوات الجوية تنظم فعاليات "المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية" 28 نوفمبر
الصحة: فحص مليون و500 ألف سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"
الرقابة الإدارية تضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين لتقاضيهم رشوة 4 ملايين جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة