الرقابة الإدارية تضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين لتقاضيهم رشوة 4 ملايين جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين، تقاضوا مبالغ مالية علي سبيل الرشوة بلغت أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين لتقاضيهم رشوة 4 ملايين جنيهالأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:22 م
أموال -ارشيفية
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