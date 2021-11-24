الرقابة الإدارية تضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين لتقاضيهم رشوة 4 ملايين جنيه

كتب محمد أبو ضيف

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين، تقاضوا مبالغ مالية علي سبيل الرشوة بلغت أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.