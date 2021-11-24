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الرقابة الإدارية تضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين لتقاضيهم رشوة 4 ملايين جنيه

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:22 م
الرقابة الإدارية تضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين لتقاضيهم رشوة 4 ملايين جنيه أموال -ارشيفية
كتب محمد أبو ضيف

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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين، تقاضوا مبالغ مالية علي سبيل الرشوة بلغت أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.


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