اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 05:50 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التموين: ضخ 9 آلاف طن سكر وزيت وأرز يوميا لصرفها على البطاقات

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التموين: ضخ 9 آلاف طن سكر وزيت وأرز يوميا لصرفها على البطاقات سلع تموينية - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..
 
 

الصحة: فحص مليون و500 ألف سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"

التموين: ضخ 9 آلاف طن سكر وزيت وأرز يوميا لصرفها على البطاقات

 

التعليم: تقييم امتحان ديسمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائى على مستوى المدرسة

وزير الكهرباء يتابع الاستعداد لتأمين التغذية الكهربائية لحفل طريق الكباش بالأقصر
 
"ركائز الأمن المجتمعى".. الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بـ19 لغة
 
وزير الإسكان يصدر 38 قرارا إداريا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بـ5 مدن جديدة
 

 


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