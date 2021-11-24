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"الكهرباء" تدفع بـ81 مولد ديزل طوارئ لتأمين احتفالية طريق الكباش غدا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:44 م
"الكهرباء" تدفع بـ81 مولد ديزل طوارئ لتأمين احتفالية طريق الكباش غدا الدكتور أيمن حمزة
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن محافظات الصعيد نالت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، حتى تجاوز الاحتياطي من الكهرباءالـ15 ألف ميجا وات ليصل إلى 20 ألف ميجا وات، وهو ما يلبى كافة الاحتياجات الكبرى والتنموية بالصعيد، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء يعد أمنا قوميا، وتطويره يعد ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى في إحداث طفرة تنموية بكافة ربوع البلاد.
 
وأضاف "حمزة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامية محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أنه تم المرور على كافة خطوط الكهرباء الرئيسية بمحافظة الأقصر من أجل الاستعداد لاحتفالية طريق الكباش غدا، كما تم الدفع وتدعيم التغذية الكهربائية بـ81 مولد ديزل طوارئ لأماكن التصوير والإضاءة من أجل تأمين الاحتفال.
 
وأكد "حمزة"، أن الوزارة دفعت بفرق طوارئ من عاملين ومهندسين وفنيين على أعلى مستوى، مشدداً على أن التغذية الكهربائية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى وجود فرق تدخل سريع أن تطلب الأمر ذلك.
 
 

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