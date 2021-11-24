وزيرة التخطيط: ارتفاع معدل النمو يساهم في توفير فرص العمل المختلفة

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد عقدين بـ 9,8 وقطاع المطاعم والفنادق الأفضل، موضحة أن مصر وصلت لمرحلة التعافى من آثار جائحة كورونا برغم معاناة العالم.

وأضافت وزيرة التخطيط، في تصريحات لبرنامج يحدث في مصر، أنه كان مهم عجلة الاقتصاد تستمر، لافتة إلى أن الدولة المصرية انتهجت سياسات اقتصادية متوازنة في كل المجالات، وتم ضخ حجم استثمارات كبيرة للغاية.

وتابعت وزيرة التخطيط: نحقق معدل نمو أعلى معدل نمو ربع سنوى على مستوى العقدين، موضحة أن مصر التزمت بالإجراءات الاحترازية وهو ما كان سببا في استمرار دوران الاقتصاد، لافتة إلى أن ارتفاع معدل النمو سوف يسهم في توفير فرص العمل المختلفة.