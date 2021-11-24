اليوم السابع
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"التموين" تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:01 م
"التموين" تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات زيت تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة محدودة، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد) لطرحه على بطاقات التموين والتسليم خلال الفترة من ٥ إلى ٢٥ يناير 2022 وجلسة فض المظاريف غدا الخميس.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

 


التموين

مخزون السلع الغذائية

السلع الغذائية

زيت الطعام

مخزون ديت الطعام

السلع بمنافذ وزارة التموين

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