"التموين" تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة محدودة، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد) لطرحه على بطاقات التموين والتسليم خلال الفترة من ٥ إلى ٢٥ يناير 2022 وجلسة فض المظاريف غدا الخميس.