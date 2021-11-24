أخبار مصر.. الحكومة: استخدام جرعة ثالثة معززة ضد كورونا للأكثر عرضة للعدوى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والتوافق بكافة القضايا، إضافة إلى إعلان الحكومة استخدام الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا للأكثر عرضة للعدوى، ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة غدا.. والعظمى بالقاهرة 25.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..



الرئيس السيسى يؤكد خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والتوافق بكافة القضايا



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الشيخ خالد بن أحمد، مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة.





الحكومة تعلن استخدام الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا للأكثر عرضة للعدوى



خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، آخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محلياً ودولياً.





الحكومة توافق على 8 قرارات فى اجتماع اليوم.. تعديلات بأحكام قانون سوق رأس المال.. إخلاء الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية والمستغلة فى غير الغرض السكنى.. ومشروع إسكان اجتماعي جنوب تقاطع محور المريوطية مع الدائرى



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، وتم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من القرارات ومن بينها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتهدف التعديلات لوضع قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.





شيخ الأزهر والمفتى يحسمان قضية تعدد الزوجات.. الإمام الأكبر: التعدد "رخصة" مقيدة مشروطة بالعدل ومحرمة بغيابه.. المفتى: الأصل عدم التعدد.. عالم أزهرى: يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى



حالة من الجدل شهدتها وسائل التواصل الاجتماعى، بعد تصريحات من الدكتور مبروك عطية، حول أن المرأة التى تطلب الطلاق بسبب التعدد جزاؤها جهنم، والتى لاقت غضباً عارماً، حيث وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة الدكتور مبروك عطية بشأن تصريحاته الأخيرة التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدد الزوجات قائلة: "تصريحاتك لا تهمنا.. وسؤالى لحضرتك لو عندك بنت وتزوج الزوج عليها هيكون ده ردك لها".





التموين: ضخ 9 آلاف طن سكر وزيت وأرز يوميا لصرفها على البطاقات



وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات ‏كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة (‏العامة - المصرية) على أن تكون بجودة عالية، مشيرا إلى أن ميكنة ‏مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفة رصيد كل شركة من السلع ‏والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ أي سلعة حال ‏زيادة الطلب عليها.





وزير الإنتاج الحربى لـ«اليوم السابع»: توجيهات رئاسية بوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميا.. «EDEX» حدث مهم يفخر به كل عربى.. ونكشف لأول مرة أنواعا جديدة من الرادارات والذخائر والمدرعة سيناء 200



ظهرت الصناعة العسكرية الوطنية مع بزوغ شمس الحضارة فى مصر، وفى يوم 23 أكتوبر 1954 تم إنتاج أول طلقة مصرية فى أحد مصانع الإنتاج الحربى، وهو اليوم الذى تم اعتباره عيدا للإنتاج الحربى، ومن وقتها توالى استكمال وتشغيل معظم المصانع الحربية بهدف تصنيع الذخائر والمفرقعات والأسلحة المختلفة وتلبية احتياجات القوات المسلحة، وازدهرت الصناعة الحربية المصرية واستطاعت أن تكون قلعة صناعية تلبى احتياجات القوات المسلحة، وذلك من خلال 19 شركة تابعة منها 16 شركة صناعية وشركة للإنشاءات والمشروعات الهندسية.





القائم بأعمال وزير الصحة: انخفاض وفيات كورونا فى مصر بسبب ارتفاع معدل التغطية باللقاح.. الموافقة على التطعيم بجرعة ثالثة معززة للفئات الأكثر عرضة للعدوى.. وتوفير 80.5 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة



خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، آخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محلياً ودولياً.





الأقصر تتزين لحدث عالمى جديد.. المصريون يعيدون إحياء"عيد الأوبت" بطريق الكباش.. مسئولون بآثار الأقصر يكشفون تفاصيل الاحتفالات قديما.. يرمز إلى تجديد شباب ملوك الفراعنة.. والحفل يستحضر المظاهر الكرنفالية من جديد



كشف مسئولون بمعابد الكرنك والأقصر، تفاصيل احتفالية "عيد الأوبت" التى كانت تقام قبل أكثر من 5 آلاف بطريق الكباش، والذى يستعد العالم أجمع لمشاهدتها يوم غد الخميس خلال افتتاح الطريق رسمياً، وذلك على الهواء مباشرة بأيادي أحفاد الفراعنة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





الرقابة الإدارية تكشر عن أنيابها وتوجه ضربات قاصمة للمرتشين.. ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين فى رشوة بـ4 ملايين جنيه.. وسقوط مسئول بمديرية الصحة بالبحيرة متورط فى قضايا فساد بـ2 مليون جنيه



تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.





قطع غيار البشر.. سقوط أخطر عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية.. يتزعهما 3 أطباء وتضم موظفة بمعهد كلى وموظف معمل وممرضا.. تشترى الكلية بـ20ألف جنيه وتبيعها بـ250 ألفا.. والمتهمون يعترفون: نستقطب الزبائن عبر الإنترنت



ضربة أمنية جديدة وجهتها وزارة الداخلية لـ"عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية"، إذ نجحت فى إسقاط أخطر عصابة يتزعمها 3 أطباء في القاهرة، لشراء الكلى بـ20 ألف جنيه، وإعادة بيعها بـ 250 ألفا.





أسوان تشكر الرئيس السيسى.. المتضررون من السيول يوجهون التحية للدولة على جهود الإنقاذ.. نقل الأسر لوحدات الإيواء.. مواصلة إعمار المنازل المنكوبة.. ورئيس لجنة الإغاثة: المساكن مجهزة بالكامل.. صور وفيديو



بعث المواطنون المتضررون من السيول فى محافظة أسوان، رسائل شكر ومحبة وتحية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على جهود الدولة المبذولة لإنقاذ الأضرار الناجمة عن السيول التى شهدتها محافظة أسوان منتصف شهر نوفمبر الجارى، وسط سعادة وفرحة صاحبها إطلاق زغاريد السيدات ابتهاجاً بإقامتهم فى وحدات الإيواء العاجل.





دعوات إجلاء للرعايا وطرد دبلوماسيين.. تفاصيل أخطر 24 ساعة فى تاريخ إثيوبيا



بوتيرة متسارعة، احتدمت المواجهات المسلحة داخل إثيوبيا بين قوات جبهة تحرير تيجراي والجيش الإثيوبي علي مدار الساعات الأربع والعشرون الماضية، والتي أعلن خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نقل صلاحياته لنائبه وزير الخارجية ديميكي ميكونين، بالتزامن مع سلسلة من التحذيرات الغربية من اتساع دائرة العنف وسقوط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسط انهيار بات وشيكاً للنظام.





مرتضى منصور: انتخابات الزمالك 20 يناير.. ورفضت اللجوء للفيفا حرصا على الرياضة فى مصر



أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، العائد حديثًا لمنصبه، موعد انتخابات نادي الزمالك القادمة ، التي سيكون موعدها 20 و21 و22 يناير المقبل.





رابطة الأندية المحترفة تعلن حرمان 349 مشجعا أهلاويا من التواجد في مباراتين



أصدرت لجنة الأندية المحترفة التي تدير الدورى المصرى، بحرمان عدد 349 مشجعا من جماهير الأهلى من التواجد في مباراتين مقبلتين للفريق بسبب ما صدر منها أثناء عزف النشيد الوطنى في مباراة غزل المحلة.





الخطيب يبوح بكل الأسرار: عمرى ما توقعت أن أكون رئيسا للأهلى ورفضت الإسماعيلى.. وجعنى التلسين على أسرتى.. نادى القرن ليس للبيع.. موسيمانى باقٍ فى منصبه.. مؤمن زكريا فى قلوبنا.. وما ينفعش حد يسيب التتش ويرجع تانى



حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى على كشف كل الحقائق والأسرار التى صاحبت فترة رئاسته للقلعة الحمراء طوال الأربع سنوات الماضية، خلال حديثه مع الإعلامى أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على أهم تصريحات الخطيب فى حواره التليفزيونى.

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة غدا.. والعظمى بالقاهرة 25



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الخميس، بداية ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.