اليوم السابع
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الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:10 م
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حصاد الوزارات..الصحة تعلن بدء تطعيم الأقل من 18 سنة بلقاح كورونا حتى 15 عاما

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..الصحة تعلن بدء تطعيم الأقل من 18 سنة بلقاح كورونا حتى 15 عاما الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
إعداد ـ محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 

بالأرقام.. مصر الـ11 عالميا والأول أفريقيا فى النشر العلمى عن تحلية المياه

 

إنجازات بالأرقام.. طفرة بالجامعات الحكومية والخاصة منذ 2014 و271 برنامجا جديدا

 

التعليم: اتجاه لوضع امتحان الشهر للصف الرابع الابتدائى على مستوى الإدارات

 

الصحة: 84.4% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

 

 


وزارة الصحة

اخبار مصر

التعافى من كورونا

الرعاية الصحية

تطعيم الاقل من 18 سنوات

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