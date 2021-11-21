حصاد الوزارات..الصحة تعلن بدء تطعيم الأقل من 18 سنة بلقاح كورونا حتى 15 عاما

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
بالأرقام.. مصر الـ11 عالميا والأول أفريقيا فى النشر العلمى عن تحلية المياه
إنجازات بالأرقام.. طفرة بالجامعات الحكومية والخاصة منذ 2014 و271 برنامجا جديدا
التعليم: اتجاه لوضع امتحان الشهر للصف الرابع الابتدائى على مستوى الإدارات
الصحة: 84.4% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية
الصحة: لم نتخذ قرارا بتطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا حتى الآن
الصحة تطلق برنامجا للرعاية الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا مدى الحياة
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