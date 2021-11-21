حصاد الوزارات..الصحة تعلن بدء تطعيم الأقل من 18 سنة بلقاح كورونا حتى 15 عاما

إعداد ـ محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: