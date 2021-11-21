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الصحة: لم نتخذ قرارا بتطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا حتى الآن

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:45 ص
الصحة: لم نتخذ قرارا بتطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا حتى الآن وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إن الوزارة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن تطعيم الفئات المستثناة من تطعيمات لقاح كورونا مثل الحوامل والمرضعات والمصابين بحساسية مفرطة للقاح .
 
وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة حاليا تجرى أبحاثا ودراسات للتأكد من مأمونية اللقاح على هذه الفئات، لافتا إلى أن جميع اللقاحات ذات فاعلية، ولكن بنسب مختلفة، وجميعها يؤدى للوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها لا تمنع من الإصابة، مشيرا إلى أن جميع هذه اللقاحات تتشابه فى الأعراض الجانبية، وتتمثل فى "ارتفاع فى درجة الحرارة، تورم أو إحمرار مكان الحقن، إرهاق، ألم فى المفاصل والعضلات".
 
وطالب بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية والعمل على أخذ التدابير خاصة مع تقلب حالة الطقس ويجب التزام ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التواجد فى أماكن ذات تهوية جيدة، عدم التواجد فى الأماكن المزدحمة.

الصحة

الحوامل

الفئات المستثناه من اللقاح

اخبار الصحة

لقاح كورونا

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