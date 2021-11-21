اليوم السابع
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المدارس ترفع تجمعات المياه بعد سقوط الأمطار استعدادا لعودة الدراسة غدا.. صور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:41 م
المدارس ترفع تجمعات المياه بعد سقوط الأمطار استعدادا لعودة الدراسة غدا.. صور مياه الأمطار في المدارس
كتب محمود طه حسين

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شهدت المدارس شفط وإزالة تجمعات وتراكمات مياه الأمطار من الفناء استعدادا لعودة الدراسة، غدا الاثنين، بعد توقفها اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تابع حسين عبد الحكيم مدير مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة وفريق عمل من معلمى المدرسة شفط وإزالة تراكمات مياه الأمطار من فناء المدرسة الناتجة عن عدم استقرار الطقس وتقلبات الحالة الجوي، حيث تم الاستعانة بماتور لشفط المياه وضخها فى بالوعات المدرسة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار استعدادا لاستئناف الدراسة غدا.
 
وأوضحت المدرسة أنه تمت المراجعة مع مسئولى الأزمات دورية لكابلات إنارة المدرسة حفاظا على السلامة العامة، تم توجيه الشكر والتقدير لهيئة النظافة والتجميل بالجيزة لسرعة الاستجابة والتعاون المستمر فى أعمال إزالة وشفط تراكمات مياه الأمطار أمام جميع أبواب المدرسة تيسيرا لدخول الطلاب غدا.
 
سيارة شفط مياه الأمطار
سيارة شفط مياه الأمطار

فتح البالوعات لشفط مياه الأمطار
فتح البالوعات لشفط مياه الأمطار

مياه الأمطار في المدارس
مياه الأمطار في المدارس

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

 


التربية والتعليم

إزالة تراكمات المياه

شفط المياه

سقوط الأمطار

عودة الدراسة غدا

اخبار مصر

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