المدارس ترفع تجمعات المياه بعد سقوط الأمطار استعدادا لعودة الدراسة غدا.. صور

كتب محمود طه حسين

شهدت المدارس شفط وإزالة تجمعات وتراكمات مياه الأمطار من الفناء استعدادا لعودة الدراسة، غدا الاثنين، بعد توقفها اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تابع حسين عبد الحكيم مدير مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة وفريق عمل من معلمى المدرسة شفط وإزالة تراكمات مياه الأمطار من فناء المدرسة الناتجة عن عدم استقرار الطقس وتقلبات الحالة الجوي، حيث تم الاستعانة بماتور لشفط المياه وضخها فى بالوعات المدرسة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار استعدادا لاستئناف الدراسة غدا.

وأوضحت المدرسة أنه تمت المراجعة مع مسئولى الأزمات دورية لكابلات إنارة المدرسة حفاظا على السلامة العامة، تم توجيه الشكر والتقدير لهيئة النظافة والتجميل بالجيزة لسرعة الاستجابة والتعاون المستمر فى أعمال إزالة وشفط تراكمات مياه الأمطار أمام جميع أبواب المدرسة تيسيرا لدخول الطلاب غدا.