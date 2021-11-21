اليوم السابع
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الرى تتوقع عدم سقوط أمطار الثلاثاء المقبل

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:47 م
الرى تتوقع عدم سقوط أمطار الثلاثاء المقبل رفع مياه الأمطار
كتبت ـ أسماء نصار

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نشر مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خرائط سقوط الأمطار على المحافظات من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، حيث أكد المركز أنه من المتوقع اليوم الأحد سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وتكون خفيفة على شمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة.

وأضاف مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، أنه من المتوقع غدا الإثنين 22 نوفمبر، سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية، فيما توقع مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى عدم سقوط أمطار بعد غد الثلاثاء 23 نوفمبر.

وشدد مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، على توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية .

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد غدا الاثنين، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، ووسط سيناء تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين:  القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

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