إنجازات بالأرقام.. طفرة بالجامعات الحكومية والخاصة منذ 2014 و271 برنامجا جديدا

كتب ــ محمد صبحى

حققت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى العديد من الإنجازات على كافة المستويات والأصعدة وفى مختلف القطاعات وذلك من يونيو 2014 وحتى نوفمبر 2021، وذلك نتيجة حرص الرئيس السيسى على الاهتمام بمنظومة التعليم فى الدولة المصرية باعتبارها أحد اركان بناء الإنسان المصري والشخصية المصرية.

وبالمقارنة نجد أن عدد الجامعات الحكومية فى عام 2014 سجل 23 جامعة بينما وصل فى 2021 إلى 27 جامعة حكومية بزيادة 24 جامعة، وبلغت نسبة الزيادة 17.4 % ، كما سجلت عدد الكليات بالجامعات الحكومية عام 2014 ، 392 كلية ووصلت إلى 494 فى عام 2021 بزيادة 102 كلية بنسبة زيادة 26 %، وكشفت الأرقام أن عدد البرامج جديد بالكليات الحكومية كانت 118 فى عام 2014 ووصلت إلى 389 فى عام 2021 بزيادة 271 برنامجا وتصل نسبتها إلى 229.7 %.

وكشفت الأرقام أن عدد الجامعات الخاصة والأهلية فى عام 2014 بلغ 26 جامعة وفى عام 2014 وصل عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 36 جامعة بزيادة 10 جامعات ونسبة الزيادة سجلت 38.5%، وبلغ عدد كليات الجامعات الخاصة 132 فى عام 2014 وفى عام 2021 سجل عدد كليات الجامعات الخاصة 264 وبلغت الزيادة 132 كلية بنسبة 100%.

أما الكليات التكنولوجية فى عام 2014 كانت 8 و45 معهدا وفى عام 2021 سجلت الكليات التكنولوجية 8 و47 معهدا بزيادة معهدين وبلغت نسبة الزيادة 4.4 % وبالنسبة لعدد الجامعات التكنولوجية بلغ عددها 3 جامعات تكنولوجية فى عام 2021 ولم يكن يوجد أي جامعات تكنولوجية فى 2014 .