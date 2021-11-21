السفير الإيطالى بالقاهرة: نشكر بعثة منظمة الهجرة الدولية بمصر لجهودهم الكبيرة

كتب ـ محمود راغب

قال ميشيل كواروني سفير إيطاليا لدى مصر، إن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي أطلقت العديد من المشروعات والمبادرة في مصر، معبرا عن شكره لبعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر لجهودهم الكبيرة ومشاركتهم المستمرة لإنجاح استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين بالخارج.

جاء ذلك فى مؤتمر عقدته الوزارة لاستعراض استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين بالخارج" التي أعدها الدكتور مارتن راسل، أستاذ دراسات واستراتيجيات الجاليات في الخارج بمعهد نتوركنج بجامعة دبلن الأيرلندية، في إطار مشروع "مبادرات من أجل التنمية المحلية في مصر بدعم من المصريين في الخارج" الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكل من منظمة الهجرة الدولية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وأشاد سفير إيطاليا لدى مصر بالاستراتيجية، معربا عن تطلعه لأن تؤتي ثمارها في مجال الهجرة، وتدعم خطوات التعاون السابقة مع وزارة الهجرة ومنظمة الهجرة الدولية وخاصة فيما يتعلق بإدماج العائدين وتوفير مختلف الفرص.

كما أكد كوارونى، على تاريخ التعاون المصري الإيطالي وتسهيل عمل استراتيجية وطنية لحوكمة الهجرة ومشروعات الصحة ورفع الوعي لدى المغتربين المصريين، وقال: "نشارك في تقديم استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين بالخارج، ومناقشة مختلف الحلول وتعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية وتعاون الشركاء لمزيد من التعاون لتحقيق التنمية".

وفي السياق ذاته، رحب لوران دي بويك مدير بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر، بالمشاركين، وأكد أن وزارة الهجرة من أهم شركائنا في حوكمة الهجرة، ولذلك يأتي التعاون لحماية المغتربين بالخارج، مثمنا جهود مصر في مجال إدارة الهجرة، ومعتبرا أن مصر من الدول الأبطال في الاتفاق العالمي للهجرة، وتطبيقها لما جاء ببنودها.

وثمن لوران دور المصريين ومشاركتهم في الأعمال والاستثمار، موضحا أن هناك 8 أهداف من أهداف حوكمة الهجرة، ومن بينها تمكين مجتمع المهاجرين للعمل بتناغم، والقضاء على التمييز وتعزيز النقاش العام، وتطوير المؤهلات في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على إدماج المهاجرين في قضايا التنمية وتحقيق الشمول المالي، وتيسير عودة آمنة للمهاجرين، وعمل آلية للتعاون الاجتماعي والتعاون الدولي لضمان استمرار دور مصر القيادي في مختلف الخطط.

وأكد لوران أن وزارة الهجرة المصرية عملت على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتواصل مع المصريين بالخارج بمختلف شرائحهم، والتي لا تعني وزارة واحدة ولكن التواصل مع مختلف المؤسسات بالدولة لتحقيق أقصى استفادة من طاقات المهاجرين في التنمية بكل أشكالها، وأضاف: "شاركنا الوكالة الإيطالية لتنفيذ مبادرات التنمية المحلية وربط المصريين بالخارج والتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم خطط التنمية"، مثمنا دور كل الشركاء الذين تعاونوا لنصل إلى النقاش حول استراتيجية للاتصال والتواصل مع المصريين بالخارج، وجعل هذا النهج مستداما وتحقيق نتائج فعلية إضافة لما تحققة وزارة الهجرة من جهود مثل سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع وجهودها لدعم المشروع القومي حياة كريمة وخطط التنمية في المناطق المصدرة للهجرة.

وأوضح لوران، أن الهدف من ذلك هو ضمان إدماج المصريين المغتربين في مختلف المجالات من تعليم وصحة وبنية تحتية لتحقيق رؤية مصر 2030، وقال: "إن الشباب أيضا سيستفيدون وهم مورد هام لتنفيذ ما نتناقش بصدده وتطوير الاستراتيجية والانطلاق إلى آفاق أوسع".

جدير بالذكر، أن المنظمة الدولية للهجرة IOM تعتمد في نهجها على تعزيز قدرات المغتربين للمساهمة بفاعلية في التنمية الوطنية، والمصريون بالخارج هم أحد أصول الدولة المصرية التي لا غنى عنها، ليس فقط لأن التحويلات النقدية تمثل جزءا مهما من العملة الأجنبية، ولكن أيضًا نظرًا لخبراتهم والتي يمكن توجيهها نحو المساهمة في عملية التنمية.