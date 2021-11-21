بالأرقام.. مصر الـ11 عالميا والأول أفريقيا فى النشر العلمى عن تحلية المياه

أحرزت الدولة المصرية تقدما كبيرا فى ملف مؤشرات البحث العلمى والابتكار الدولية نتيجة لاهتمام الرئيس السيسى بالبحث العلمى والاهتمام بالعلم، وهو ما بلوره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وانعكس ذلك على تقدم مصر فى كافة المؤشرات العالمية المتعلقة بالبحث العلمى حيث تمتلك مصر 148 ألف باحث فى البحث والتطوير فى مصر

- مصر فى المركز 11 عالميا والأول أفريقيا فى النشر العلمى فى تحلية المياة والمرتبة 25 فى النانو تكنولوجى والثالثة أفريقيا فى الزراعة الذكية.

- أصبحت مصر فى المركز 72 فى مؤشر المعرفة العالمى من ضمن 136 دولة فى عام 2020

- زيادة التعاون الدولى فى الأبحاث المشتركة مع دول العالم وبلغت نسبتها 53.1 %

- عدد الأبحاث المنشورة دوليا فى 2020 بلغ 31.7 ألف بحث

- تقدمت مصر فى مؤشر الابتكار العالمى 9 مراكز منذ 2017 حيث احتلت مصر المرتبة 96 فى مؤشر الابتكار العالمى لعام2020 مقارنة بالمركز 107 عام 2014

- ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار الفرعى للبحث والتطوير 55

- ارتفع ترتيب مصر فى ركيزة تطور الأعمال 13 مركزا وأصبحت فى المرتبة 103.

- التحسن فى تأثير المعرفة 36 ومؤشر الوثائق المتسشهد بها 47 x.index ومؤشر الإنفاق على برامج الكمبيوتر 21 ومؤشر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 21 وقد ارتفع أيضا مؤشر صادرات عالية التقنية 99 .

- نسبة الاستشهادات التى حصلت عليها مصر 1.24 مقارنة بالمتوسط العالمى فى نفس نوع وسنة النشر وبتقدم 0.24 نقطة عن العام الماضى.

- مصر فى المركز 93 من بين 141 فى مؤشر التنافسية العالمية.

- مصر فى المركز 32 من بين 231 فى مؤشر النشر العلمى الدولى.

- وفى تصنيف مؤسسة scimago الاسبانى احتلت المؤسسات الحكومية المصرية 5 مراكز ضمن أفضل 10 مراكز فى أفريقيا.

- وفى المؤشرات الفرعية حصدت مصر 3 مراكز ضمن أفضل 10 مراكز فى أفريقيا فى المؤشر الفرعى للبحوث العلمية.

- فى مؤشر الابتكار الفرعى من ذات التصنيف احتلت المؤسسات البحثية المصرية 6 مراكز من بين أفضل 10 مراكز فى أفريقيا.

- مصر فى المرتبة الثانية فى مؤشر الاقتصاديات الناشئة مع أكبر الزيادات فى مخرجات البحوث فى عام 2018.

- 2160 طلب براءة اختراع وتم إصدار 504 براءات بينها 72 براءة للمصريين و432براءة اختراع لغير المصريين عام 2020.

- ا الإعلان عن تقديم منحة ماجستير متنوعة من خلال برنامج علماء الجيل القادم، وتم اعتماد وقبول 170 منحة مطابقة للشروط عام 2018.

- تقدم مؤسسات البحث العلمى المصرية فى تصنيف مؤشر Scimago لتصنيف المؤسسات البحثية العالمية لعام 2021، حيث ظهرت 7 مؤسسات بحثية مصرية جديدة فى التصنيف، وبلغت عدد المؤسسات البحثية المشاركة فى المؤشر هذا العام 7533 مؤسسة بحثية فى جميع دول العالم، وعدد المؤسسات المصرية 48 مؤسسة ظهرت فى تصنيف العام الحالى 2021 بعدما كانت 41 مؤسسة بحثية فى عام 2020 بزيادة عدد 6 مؤسسات بحثية حكومية وخاصة، وجاءت الشبكة المصرية لفيزياء الطاقة العالية بأكاديمية البحث العلمى فى المرتبة الأولى محليا والمرتبة 495 عالميا بعدما كانت فى المرتبة 752 عالميا عام 2020، واحتلت جامعة القاهرة المرتبة الثانية محليا و527 عالميا متقدمة 3 مراكز عن تصنيف 2020، والمركز القومى للبحوث فى المرتبة 3 محليا و629 عالميا. الإرتقاء بالدوريات والمجلات العلمية المصرية

- تقدمت 3 مجلات علمية مصرية فى تصنيف كلاريفيت الدولى.

- ارتفع عدد المجلات المصرية ذات معامل التأثير المدرجة فى تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية ليصل إلى 8 مجلات علمية مصرية.