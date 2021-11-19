اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التنمية المحلية توجه 7 محافظات برفع الطوارئ بعد تحذير الأرصاد

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التنمية المحلية توجه 7 محافظات برفع الطوارئ بعد تحذير الأرصاد شفط مياه الأمطار - أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

طارق شوقى

مترو الانفاق

محطه الشهداء

السكه الحديد

القوى العامله

الشهاده الاعداديه

وزير الاوقاف

غرامه التسول

اليوم السابع بلس

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