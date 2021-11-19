حصاد الوزارات.. التنمية المحلية توجه 7 محافظات برفع الطوارئ بعد تحذير الأرصاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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