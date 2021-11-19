اليوم السابع
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التضامن: إطلاق مبادرة "مودة" لتدريب المخطوبين بمراكز الشباب فى 4 محافظات

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:13 م
التضامن: إطلاق مبادرة "مودة" لتدريب المخطوبين بمراكز الشباب فى 4 محافظات إطلاق مبادرة « مودة » لتدريب المخطوبين بمراكز الشباب
كتب ـ مدحت وهبة

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أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى تدريبات المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بمراكز الشباب على مستوى أربع محافظات وهى القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسيوط، علماً بأن التدريبات بدأت انطلاقها من من مراكز الشباب بمحافظتى الإسكندرية وأسيوط وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفى إطار توجّهات الدولة نحو رفع جودة الحياة للمواطن المصرى.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المرحلة الأولى تستهدف تنفيذ 15 دورة تدريبية حتى 25 نوفمبر الجارى بقوة استهداف 750 من الشابات والشباب فى مرحلة الخطبة أو المقبلين على الزواج، كما تهدف التدريبات إلى تدعيم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة والتى تُسهم فى تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة على التعامُل بشكل إيجابى مع المشكلات وتعتمد على التواصُل الإيجابى بين أفراد الأسرة.

وأضافت أن التدريبات تسعى إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين فى التعرُّف على آليات إدارة الموارد الاقتصادية بالإضافة إلى التركيز على أهمية إجراء الفحص الطبى ما قبل الزواج وتأخير الطفل الأول وتنظيم الأسرة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع وزارة التعليم العالى قد أطلقت تدريبات "مودة" على مستوى 59 معهد عالى ومتوسط، وذلك مع بداية العام الدراسى الجديد كمرحلة تجريبية، ثم التوسع على مستوى جميع المعاهد والمؤسسات التعليمية، حيث يقوم 73 عضو هيئة تدريس بتنفيذ تدريبات مودة لطلابهم وذلك على مستوى معظم القطاعات الجغرافية بالجمهورية.

ويهدف المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق فى المجتمع والتى ارتفعت فى السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الطلاق 12% فى عام 2021، وذلك من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمُقبلين على الزواج بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسرى لمُساعدة حديثى الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.


التضامن

مبادرة « مودة »

مودة لتدريب المخطوبين

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