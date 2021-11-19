اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على غرامة التسول والبيع بدون تصريح داخل المترو

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 02:00 م
تعرف على غرامة التسول والبيع بدون تصريح داخل المترو مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت شركة المترو غرامة قيمتها 100 جنيه تطبق على الباعة الجائلين وأى شخص يبيع أو يحاول البيع داخل خطوط مترو الأنفاق بدون تصريح، كما تطبق نفس الغرامة على المتسولين داخل محطات وعربات المترو، على أن يتم تحصيلها بشكل فورى.
 
وشددت شركة المترو على عامليها تحرير محضر شرطة ضد أي راكب يمتنع عن دفع هذه الغرامة بشكل فورى تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وذلك في محاولة لتحقيق الانضباط داخل محطات المترو ومواجهة السلوكيات السيئة من قبل بعض الأشخاص.
 
وطالبت شركة المترو جمهور الركاب بعدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، مؤكدة أنه سيتم توقيع غرامات فورية عليهم تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ 50 جنيها.
 

المترو

البيع بالمترو

التسول بالمترو

الباعة الجائلين

مترو الانفاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة