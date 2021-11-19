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التعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية على ترمين وتحسب للطالب درجات الفصلين

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:00 ص
التعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية على ترمين وتحسب للطالب درجات الفصلين وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام ستعقد من خلال امتحانين الأول فى الفصل الدراسى الأول والثانى نهاية العام الدراسى، موضحة أن درجات الترمين الدراسيين سوف تضاف للمجموع الكلى للطالب، وليس كما حدث العام الماضى تم حساب مجموع الطالب فى الفصل الدراسى الثانى فقط، بعد عقد امتحان مجمع فى الترم الأول منتهى باجتياز وعدم اجتياز دون درجات.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عممت خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني، موضحة أنه نظرا لكثرة الضغط على أقسام الإحصاء بالمديريات التعليمية والتی أدى إلى ضعف نسبة تسجيل بيانات الطلاب، يجب قيام مسئولى وحدات المعلومات بالمدارس باستكمال إجراءات تسجيل ومراجعة بيانات الطلاب أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم، وكذلك بيانات الطلاب المعافين من المصروقات الدراسية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تتم طباعة كشوف بيانات أبناء العاملين والفئات المعفاة من المصروقات الدراسية، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد خصيصا، مع استيفاء كافة التوقيعات واعتماده من مدير المدرسة وتسليم هذه الكشوف إلى الإدارة التعليمية قسم شئون الطلاب.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة التأكيد على تحرى الدقة والحذر في تسجيل ومراجعة هذه البيانات لعدم تعرض المسئولین بالمدارس للمساءلة القانونية في حالة وجود أى أخطاء.

التربية والتعليم

امتحانات الشهادة الاعدادية

مواعيد امتحانات الشهادة الاعدادية

اخبار مصريد

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