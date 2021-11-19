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المترو يفتح أكشاكا جديدة بمحطة الشهداء بالتنسيق مع الصحة لتلقى لقاح كورونا غدا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:09 ص
المترو يفتح أكشاكا جديدة بمحطة الشهداء بالتنسيق مع الصحة لتلقى لقاح كورونا غدا أكشاك لقاح كورونا بمحطات المترو
كتب رضا حبيشى

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أعلنت شركة المترو تركيب أكشاك جديدة فى محطة الشهداء بالاشتراك وزارة الصحة والسكان، ليبدأ جمهور الركاب تلقى لقاح كورونا فيها بدءا من غد السبت بموجب بطاقة الرقم القومى.
 
وأكدت شركة المترو أنه سيتم تجهيز أكشاك ومكاتب بالمحطات التبادلية بخطوط مترو الأنفاق والمحطات التى تشهد كثافة من الركاب لتسجيل المواطنين وتلقى اللقاحات المضادة لكورونا، حيث يتم تشغيل الأكشاك يوميا من 12 ظهرا حتى 8 مساءً.
 
وأضافت شركة المترو أنه سيتم التعميم بمحطات الشهداء والعتبة وشبرا الخيمة وكلية الزراعة وروض للفرج والمرج الجديدة وحلوان والسيدة زينب ومحطات اخرى بالخطوط الثلاثة بعدما تم فتح الأكشاك أمام الجمهور بمحطة أنور السادات منذ بداية الأسبوع المنتهى.

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اكشاك كورونا

اكشاك لقاح كورونا بالمترو

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