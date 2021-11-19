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أخبار × 24 ساعة.. عدم استقرار بالأحوال الجوية السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. عدم استقرار بالأحوال الجوية السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية أمطار - أرشيفية
إعداد - عمرو دويدار

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وكيل نقابة الأطباء: مجلس النواب يناقش 3 مشروعات قوانين تخص المسؤولية الطبية

وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان يلتقيان أهالى أسوان المتضررين من أزمة السيول
 
تنبؤ الرى يحذر من سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية
 
وفد منظمة الصحة العالمية يشيد بجهود هيئة الدواء المصرية
 
غلق وتشميع سناتر للدروس الخصوصية بمنشأة القناطر والحوامدية فى الجيزة
 
رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئا البابا تواضروس بعيد رسامته: بطريرك المحبة والإصلاح
 

الكهرباء

الامير تشارلز

الارصاد

دار الافتاء

التعليم

رئيس الكنيسة

الصحة

التنمية المحلية

كورونا

منظمة الصحة

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