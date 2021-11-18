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هيئة الأرصاد: عدم استقرار بالأحوال الجوية السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 10:07 م
هيئة الأرصاد: عدم استقرار بالأحوال الجوية السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد، حالة من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية، يومى السبتن، والأحد (20-21) نوفمبر 2021.
 
ويؤثر علينا منخفض سطحى يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا، يؤدى إلى  سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية، ومناطق من شمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط الرياح على فترات متقطعة.
 
وتكون الأمطار متوسطة، ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى، تصل خفيفة لمتوسطه على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ومدن القناه وسيناء وشمال الصعيد، كما تمتد فرصة الأمطار المتوسطة على منطقة خليج السويس يوم الأحد.
 
وشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة.

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