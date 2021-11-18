متحدث الكهرباء: 36 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك 9 شركات توزيع كهربائى تغطى محافظات الجمهورية، وتسير في اتجاه واحد وهو رفع جودة التغذية الكهربائية لكل المناطق على مستوى القرى والمدن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن شمال الدقهلية تضم حوالى 910 ألف مشترك وهذا عدد ليس قليل، موضحا أنه من الفترة من 2014 حتى 2021 تم إضافة حوالى 5 كيلو متر من الكابلات و623 محول تم إضافته و14 وحدة توزيع تم إضافتها لتخفيض متوسط زمن العطل الكهربائى وتزويد فرق الصيانة الموجودة وحل الأعطال بطريقة سريعة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه تم زيادة جودة التوزيع الكهربائى وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وذلك ضمن جهود مشروعات حياة كريمة ، موضحا أنه تم ضخ 910 ملايين جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع شمال الدقهلية، وهناك 36 مليار جنيه تم ضخها في تطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن كل المحافظات يتم تطويرها بالتوازى مع بعضها ضمن مبادرة حياة كريمة لزيادة جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطن.