اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

غلق وتشميع سناتر للدروس الخصوصية بمنشأة القناطر والحوامدية فى الجيزة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:07 م
غلق وتشميع سناتر للدروس الخصوصية بمنشأة القناطر والحوامدية فى الجيزة تشميع - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أغلقت محافظة الجيزة، 2 سنتر للدروس الخصوصية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية لما لها من أضرار علي العملية التعليمية .
 
وأغلقت المحافظة سنتر للدروس الخصوصية يدار بدون ترخيص بمركز ومدينة منشأة القناطر، خلال جولة ميدانية لـ محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.
 
كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الحوامدية، من غلق وتشميع سنتر تعليمي يحمل اسم (VIP) عمارة الأربعين شقة بشارع متفرع من طريق مصر أسيوط، وتم مصادرة محتوياته وإيداعها بمخازن المدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك بمتابعة من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية.
 
 

الجيزة

الدروس الخصوصية

اخبار الجيزة

تعليم الجيزة

التعليم

رئيس مدينة الحوامدية

غلق مراكز الدروس الخصوصية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة