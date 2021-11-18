اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:43 م
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رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئا البابا تواضروس بعيد رسامته: بطريرك المحبة والإصلاح

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:05 م
رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئا البابا تواضروس بعيد رسامته: بطريرك المحبة والإصلاح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية
كتب: محمد الأحمدى

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قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في عيد رسامته التاسع بابا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية .
 
ووصف رئيس الأساقفة قداسة البابا تواضروس برجل المحبة والإصلاح الذي يحرص على انفتاح الكنيسة القبطية على كافة الطوائف المسيحية ويعبر عن ذلك بالقول والفعل.
 
وأكد رئيس الأساقفة، أن سنوات حبرية البابا تواضروس قد شهدت الكثير من اللحظات الفارقة في تاريخ مصر استطاع البابا أن يقود السفينة فيها بالحكمة والمحبة للجميع فهو صمام أمان للوطن والكنيسة معًا.
 
وصلى رئيس الأساقفة لقداسة البابا تواضروس أن يطيل الله أيام خدمته في الكنيسة وأن يوسع تخومه ويبارك كل ما تمتد له يده.
 
 
 

الكنيسه الاسقفيه

الكنيسه الارثوذكسيه

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سامى فوزى

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية

الطوائف المسيحية

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