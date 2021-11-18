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"التعليم": 900 ألف من العاملين بالتعليم قبل الجامعى تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:02 م
"التعليم": 900 ألف من العاملين بالتعليم قبل الجامعى تلقوا جرعتين من لقاح كورونا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا.

أشارت الوزارة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (966367) بنسبة 60%، بينما يبلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة (542444) بنسبة 34%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (62885) بنسبة 4%، فى حين أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم (25704) بنسبة 2%، من إجمالى (1597832) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة.
 
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى إطار الحرص على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب.

التربية والتعليم

لقاح كورونا

تلقى لقاح كورونا

تطعيم المعلمين

اخبار مصر

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