أخبار × 24 ساعة.. التعليم توضح موقف تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمستوى رفيع

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



وزير الكهرباء: الدولة تدعم الشرائح بـ76 مليار جنيه فى خطة الدعم

المفتى: يجوز التبرع لمشروعات حياة كريمة.. وتجسيد الأنبياء فى الدراما حرام



صور وصول 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا مطار القاهرة



الصحة تعلن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا لـ 84.4% بمستشفيات العزل



التعليم توضح موقف تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمستوى رفيع بالمدارس



وزيرة التضامن: الرئيس السيسي وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه



الكهرباء: تعاون مع شركات للبدء فى تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر



المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب السبت المقبل من كافة المحطات



القوى العاملة: صرف 14 ألف جنيه لكل عامل بـ"الحديد والصلب" عن كل سنة خدمة



وزارة التضامن تحذر: إغلاق أى دار أيتام تمتنع عن تسليم الأطفال للأسر الكافلة



الصحة: استقبال مليون و 612 ألف جرعة من لقاح «فايزر» بمطار القاهرة



التنمية المحلية تنشر صورا من أرض الواقع لمشروعات حياة كريمة فى 8 محافظات



وزير الكهرباء: نسبة الفقد بشبكة الكهرباء من أعلى المعدلات عالميا



الكهرباء: مراكز التحكم الآلية تحدد نوع ومكان انقطاع التيار فى دقائق



بدء صرف معاشات أكتوبر غدا من ماكينات الصرف الآلى



التعليم العالى: 230 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية



