اليوم السابع
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وزارة التضامن تحذر: إغلاق أى دار أيتام تمتنع عن تسليم الأطفال للأسر الكافلة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 11:35 ص
وزارة التضامن تحذر: إغلاق أى دار أيتام تمتنع عن تسليم الأطفال للأسر الكافلة وزارة التضامن الاجتماعى -أرشيفية
كتب مدحت وهبه

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أكدت وزارة التضامن الاجتماعى ردا على المنشور الذى تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعى بامتناع إحدى دور الأيتام عن تنفيذ إجراءات كفالة الأطفال، وأنها تتخذ الإجراءات القانونية ضد أى دار أيتام تمتنع عن تسليم الأطفال للأسر الكافلة، وقد يصل الإجراء لغلق الدار بالكامل.
 
كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن المنشور الوزارى الخاص بالاستعلام الميداني الاجتماعي والأمني سارى على كافة الأسر الراغبة فى الكفالة والتى لم تستلم أطفال حتى تاريخه، وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال والتأكد من كفاءة الأسر وإمكانية إدارتها للكفالة.

التضامن

كفالة الاطفال الايتام

دور الايتام

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