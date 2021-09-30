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الصحة تعلن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا لـ 84.4% بمستشفيات العزل

الخميس، 30 سبتمبر 2021 05:20 م
الصحة تعلن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا لـ 84.4% بمستشفيات العزل وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان،عن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا ل84.4% بمستشفيات العزل بالجمهورية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
 
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 

الصحة

كورونا

المتعافين من كورونا

مستشفيات العزل

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