اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: 230 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية

الخميس، 30 سبتمبر 2021 09:58 ص
التعليم العالى: 230 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 230 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2021 / 2022.
 
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.
 
وأضاف عطا أنه يُمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام، التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:
1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).
3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.
 
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات التكنولوجية تعُد خُطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، حيث تعُد امتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية، وفقًا لأحدث نُظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يُحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
 
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق، مؤكدًا أنه يجب على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث أنه لن يتم السماح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية المُتبعة بهذه المعامل.
 
جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.

التعليم العالى

تنسيق الشهادات الفنية

التنسيق

موقع التنسيق

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: 227 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:18 ص

التعليم العالي: 225 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 11:31 ص

التعليم العالى: مد فترة تنسيق الشهادات الفنية حتى مساء الخميس المقبل

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:09 م

211 ألف طالب سجلوا فى تنسيق الشهادات الفنية بموقع التنسيق الإلكترونى

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 11:11 ص

التعليم العالى: 182 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية

الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:43 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة