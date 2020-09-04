أخبار مصر اليوم.. التضامن تصرف دعما استثنائيا لـ12 ألف مرشد سياحى بسبب كورونا

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، التضامن تصرف دعما استثنائيا 500 جنيه 4 أشهر لـ 12 ألف مرشد سياحى بسبب كورونا، حيث قررت وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة أربعة أشهر، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دعما لأسرهم وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافى تدريجيا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحى..

التضامن تصرف دعما استثنائيا 500 جنيه 4 أشهر لـ 12 ألف مرشد سياحى بسبب كورونا

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قررت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة أربعة أشهر، دعما لأسرهم وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافى تدريجيا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحى.

الإحصاء: 137 ألف مسجد وزاوية فى مصر والشرقية بصدارة الترتيب

أظهرت بيانات حكومية، أن إجمالي عدد المساجد والزوايا في مصر بلغ نحو 137 ألفا و465 مسجدا وزاوية وذلك بنهاية العام المالي 2018/2019، موزعة بواقع 105 آلاف و841 مسجدا، و31 ألفا و624 زاوية.

جماهير الأهلى ترفع مؤمن زكريا على الأعناق وتهتف "ابن النادى أهه "

واصلت جماهير النادى الأهلى دعم مؤمن زكريا، وتواجد العشرات من الجماهير أمام منزله لدعمه والشد من أزره بعد تعرضه لمرض فى الأعصاب أبعده عن ممارسة كرة القدم فى الوقت الحالى، وحملت الجماهير مؤمن زكريا على الأعناق، ورفعوا إشاراته عن إحراز الأهداف لدعمه لتخطى محنة المرض.

لماذا يتم هدم دور العبادة المخالفة والمقامة على أرض مغتصبة؟

تحاول القنوات والأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية قلب الحقائق والزعم بأن الدولة تهدم دور العبادة، وتغض الطرف عن المشروعات القومية التي يتم إنشاءها وتغض الطرف أيضا عن أن دور العبادة هذه تم بنائها على أراضى مغتصبة.

تأكيداً لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن فتح تحقيق فى اختفاء الكؤوس

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، بصورة رسمية، فتح تحقيق لمعرفة الكؤوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه ومصير الكؤوس القديمة التى اختفت، فى تأكيد لما نشره "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية حول اختفاء عدد من الكؤوس الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم التى توج بها المنتخب.

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

تسلم مسئولو اتحاد الكرة منذ عدة أيام "كأسين" لإحدى البطولات العربية لكرة القدم من قسم حلوان، بعد سرقتهما عقب حريق مقر اتحاد الكرة عام 2013، وتم سرقة العديد من المتعلقات والأوراق الخاصة بالجبلاية.

الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بأسوان 45 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى بالغرب، وباقى الأنحاء تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

عشوائيات الغردقة تتحول إلى مساكن حضارية

يُعد مشروع المساكن بديل عشوائيات "الروضة" الواقعة بمنطقة الشيخ شحات بمحافظة البحر الأحمر، من ضمن سلسلة المشروعات التى تنفذها الدولة خلال الفترة الأخيرة فى ملف تطوير العشوائيات، حيث يساهم المشروع بشكل كبير فى القضاء على المناطق العشوائية بمدينة الغردقة، بعدما قطعت المحافظة شوطا كبيرا فى إعلان الغردقة خالية من العشوائيات.

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، سيصدر بياناً رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم مستقبله، بعدما قرر التراجع عن فكرة الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى خلال الصيف الحالى، بعد الاجتماع الذى عقده أمس، الخميس، مع والده خورخي، بجانب ممثليه القانونيين.

1200 مسجد في آخر 6 سنوات مقابل 11 ألفا في 1300 عام داخل مصر.. فيديو

عرض برنامج هذا الصباح تقريراً مصوراً حول جهود الدولة واهتمامها ببناء المساجد وإعمارها في كافة المحافظات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم بناء مئات المساجد على مدار أكثر من ست سنوات في المدن الجديدة، بجانب وجود طراز معماري مميز.

تقرير هندى يحذر من استخدام معقم يدين غير آمن.. يسبب العمى

حذر الأطباء بالهند من استخدام مواد التعقيم غير الآمنة، مؤكدين أن أفضل طريقة لمحاربة البكتيريا والفيروسات عن طريق غسل اليدين بانتظام، حيث إن الإفراط فى استخدام المطهرات لا يمكن أن يقتل جميع الميكروبات الموجودة على الجلد، وربما حتى COVID-19، لكن البكتيريا الباقية ستكون مقاومة للكحول.

محمد صلاح خارج قائمة أفضل لاعب بالموسم فى إنجلترا

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين فى إنجلترا القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى موسم 2019-2020، وسيطر لاعبو ليفربول صاحب اللقب على المنافسة، وجاء بالقائمة 4 لاعبين من صفوف الريدز، ليس من بينهم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، على عكس توقعات الجماهير.

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

أخطر مسئولو النادى الأهلى وليد أزارو، مهاجم الفريق، بإغلاق ملف العروض الخارجية خلال الفترة الحالية بعدما تقرر عودته للنادى فى الموسم المقبل بنسبة كبيرة لحاجة الفريق لجهوده، ورغم أن أزارو كان مُرشحاً للرحيل بقوة منذ فترة إلا أن الظروف تبّدلت مؤخراً واستقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى على عودة المهاجم المغربى الذى كان قد فسخ عقد الإعارة مع الاتفاق السعودى قبل عدة أسابيع، لذا طالب مسئولو القلعة الحمراء اللاعب بعدم التفكير فى مسألة العروض الخارجية التى وصلته مؤخراً.

930 مليار قدم مكعب غاز احتياطيات 15 كشفاً بالبحر المتوسط والصحراء الغربية

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن إجمالي اكتشافات الغاز الطبيعي التي تم تحقيقها خلال 2020-2019، وبلغت 15 كشفاً للغاز بإجمالي احتياطي بلغ حوالي 930 مليار قدم مكعب غاز، وحوالي 2.2 مليون برميل متكثفات بالبحر المتوسط والصحراء الغربية.