لماذا يتم هدم دور العبادة المخالفة والمقامة على أرض مغتصبة؟.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

تحاول القنوات والأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية قلب الحقائق والزعم بأن الدولة تهدم دور العبادة، وتغض الطرف عن المشروعات القومية التي يتم إنشاءها وتغض الطرف أيضا عن أن دور العبادة هذه تم بنائها على أراضى مغتصبة.

في الفيديو المعلوماتى التالى نوضح رأى علماء الدين في بناء دور عبادة على أرض مغتصبة وحكم هدمها:



