1200 مسجد في آخر 6 سنوات مقابل 11 ألفا في 1300 عام داخل مصر.. فيديو

كتب عامر مصطفى

عرض برنامج هذا الصباح تقريراً مصوراً حول جهود الدولة واهتمامها ببناء المساجد وإعمارها في كافة المحافظات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم بناء مئات المساجد على مدار أكثر من ست سنوات في المدن الجديدة، بجانب وجود طراز معماري مميز.

وقال التقرير، إن عدد المساجد في مصر بلغ 137 ألفا و465 مسجداً، مشيرا إلى أنه ومنذ الفتح الإسلامي لمصر وحتي قبيل ثورة يوليو 1952 كان عدد المساجد لا يتخطى 11 ألف مسجد تم بناؤها في 1300 عام بمعدل بناء 8 مساجد في العام، وبلغة الأرقام تثبت الدولة اهتمامها ببناء المساجد.

وأكد التقرير، أن الدولة أنشأت حوالي 1200 مسجد بالمدن الجديدة منذ عام 2014، كما تم بناء العديد منها على طراز معماري مميز.

وتواصل الدولة خطتها لعمارة وبناء المساجد خاصة في المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها، ففي محافظة أسوان وتحديدا في مدينة أسوان الجديدة خصصت الدولة في الفترة من عام 2018 وحتى الآن 6 قطع أراضى لإنشاء مساجد تخدم مدينة أسوان الجديدة.

المساجد الجديدة في مدينة أسوان الجديدة ستقع على مساحات ما بين 1000م2 و 4000 م2، في عدد من المواقع التي تخدم المدينة وهى:"الحى الثالث المجاورة الثانية، الحى الثانى المجاورة الرابعة، الحى الثانى المجاورة الثالثة، الامتداد المستقبلي "حى الجامعات"، الحى الثانى - مركز خدمات الحى الثانى، الحى الأول منطقة المثلث البحرى".

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لإنشاء المساجد في المدن الجديدة والتى تم بناؤها خلال الفترة من 2014 وحتى الآن وبلغت حوالى 1200 مسجد، جميعها تتسم بكبر مساحتها، حيث تتجاوز بعضها نحو 6 آلاف متر مربع، وذات طراز إسلامى متميز من الداخل والخارج.