اليوم السابع
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930 مليار قدم مكعب غاز احتياطيات 15 كشفاً بالبحر المتوسط والصحراء الغربية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:40 م
930 مليار قدم مكعب غاز احتياطيات 15 كشفاً بالبحر المتوسط والصحراء الغربية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت – مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن إجمالي اكتشافات الغاز الطبيعي التي تم تحقيقها خلال 2020-2019، وبلغت 15 كشفاً للغاز بإجمالي احتياطي بلغ حوالي 930 مليار قدم مكعب غاز، وحوالي 2.2 مليون برميل متكثفات بالبحر المتوسط والصحراء الغربية.
 
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن الاكتشافات الجديدة بمناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والبالغ عددها 6 اكتشافات خلال العام 2020-2019 بإجمالي احتياطي الغاز منها حوالي696 مليار قدم مكعب غاز وحوالي 2.2مليون برميل من المتكثفات كما بلغت اكتشافات الصحراء الغربية خلال  9اكتشافات بإجمالي احتياطي  بلغ حوالي 234 مليار قدم مكعب غاز .
 
وكان لتوقيع  84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً  خلال  الفترة من يوليه2014 حتى يونيه2020  مردود إيجابي على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى، حيث ارتفع انتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019.

البترول

الغاز

اكتشافات الغاز

البحر المتوسط

دلتا النيل

احتياطيات الغاز

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