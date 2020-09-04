الإحصاء: 137 ألف مسجد وزاوية فى مصر والشرقية بصدارة الترتيب

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات حكومية، أن إجمالي عدد المساجد والزوايا في مصر بلغ نحو 137 ألفا و465 مسجدا وزاوية وذلك بنهاية العام المالي 2018/2019، موزعة بواقع 105 آلاف و841 مسجدا، و31 ألفا و624 زاوية.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ترتيب المحافظات الأكثر حيازة للمساجد والزوايا، وجاءت محافظة الشرقية في صدارة الترتيب بنحو 15 ألفا و537 مسجدا وزاوية، يليها محافظة البحيرة بواقع 12 ألفا و817 مسجدا وزاوية، ثم محافظة الجيزة بعدد 8 آلاف و930 مسجدا وزاوية، ومحافظة سوهاج بنحو 8 آلاف و665 مسجدا وزاوية، ومحافظة الدقهلية بعدد 8 آلاف و645 مسجدا وزاوية.

وسجل عدد المساجد والزوايا بمحافظة أسيوط 7 آلاف و743، ثم محافظة المنيا بعدد 7 آلاف و80 مسجد وزاوية، ومحافظة كفر الشيخ بعدد 6 آلاف و548 مسجد وزاوية، ومحافظة القليوبية بعدد 6 آلاف و508، ومحافظة المنوفية بنحو 6 آلاف و383 مسجد وزاوية، ومحافظة القاهرة بعدد 6 آلاف و361 مسجد وزاوية.



