تقرير هندى يحذر من استخدام معقم يدين غير آمن.. يسبب العمى

كتبت هند عادل

حذر الأطباء بالهند من استخدام مواد التعقيم غير الآمنة، مؤكدين أن أفضل طريقة لمحاربة البكتيريا والفيروسات عن طريق غسل اليدين بانتظام، حيث إن الإفراط فى استخدام المطهرات لا يمكن أن يقتل جميع الميكروبات الموجودة على الجلد، وربما حتى COVID-19، لكن البكتيريا الباقية ستكون مقاومة للكحول.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news كانت النتائج الأخيرة التى تم التوصل إليها بعد دراسة علمية أجرتها جمعية توجيه المستهلك في الهند (CGSI) أن 5 من 122 عينة تم اختبارها تحتوي على ميثانول سام ، و 45 منها لا تتطابق مع مواصفات الملصق، تحتوى نسبة 4% على ميثانول سام يمكن أن يكون له آثار جانبية خطيرة مثل تلف العصب البصري الذي لا رجعة فيه والعمى من بين أمور أخرى.

وأوضح تقرير جمعية توجيه المستهلك الهندية أنهم أجروا دراسة عن معقمات الأيدي المتوفرة في السوق في الهند وأجروا اختبارات على كل منها للتحقق من محتوى الكحول فيها.

وأشار التقرير إلى أن معظم متاجر البيع بالتجزئة والصيدليات تبيع معقم اليدين وأنه نظرًا لحالة الطوارئ الصحية العامة الناجمة عن جائحة COVID-19، فقد دخلت العديد من الشركات المصنعة عديمة الضمير في هذا المجال قد يؤدي عدم التزامهم بالممارسات العادلة وغش المنتج إلى تعريض حياة المستخدمين للخطر.

معقمات الأيدي هي منتج لا يحتاج إلى وصفة طبية (OTC) ويتم تنظيمه من قبل إدارة الغذاء والدواء المطهرات التي تحتوي على ميثانول سام (كحول أولي) غير مؤهلة كمكون على الملصق لأنه عنصر محظور، كما أنه محظور للاستخدام في معقمات اليد، مع أو بدون حسابه على الملصق لاستبدال المواد الطبيعية الإيثانول ، قد يكون بعض صانعي المطهرات عديمي الضمير قد استخدموا كحول الميثيل السام أو الميثانول وهو سائل خفيف، متطاير، قابل للاشتعال، سام ذو رائحة مميزة، كما يقول تقريرCGSI .

كيف يهدد الميثانول البصر والصحة والحياة

الميثانول مادة سامة لكنها ليست سامة بشكل مباشر، فهى سامة بسبب تحللها، عن طريق إنزيم نازعة الهيدروجين في الكبد عن طريق تكوين حمض الفورميك والفورمالديهايد الذي يسبب العمى عن طريق تدمير العصب البصري.

ويدخل الجسم عن طريق الابتلاع ، الاستنشاق أو الامتصاص عن طريق الجلد، على الرغم من أنه قابل للامتزاج بالماء، إلا أن الميثانول يصعب غسله عن الجلد يعتبر كحول الميثيل عامل إزالة الدهون وقد يتسبب في جفاف الجلد وتشققه. يمكن أن يحدث امتصاص الجلد، وتظهر الأعراض قد يوازي التعرض عن طريق الاستنشاق، وقد يؤدي التعرض المستمر إلى آفات بالعين.

بمجرد امتصاصه في الجسم ، فإنه يزول ببطء شديد. قد تشمل أعراض التعرض المفرط الصداع ، والنعاس ، والغثيان ، والقيء ، وعدم وضوح الرؤية ، والعمى ، والغيبوبة ، والموت وقد يتحسن الشخص ثم يزداد سوءًا مرة أخرى بعد 30 ساعة.

والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات جلدية موجودة مسبقًا أو مشاكل في العين أو ضعف في وظائف الكبد أو الكلى قد يكونون أكثر عرضة لتأثيرات المادة، وسوف تتراكم مستويات الجرعات الخطرة في الجسم عند التعرض المنتظم لأبخرة الميثانول أو الميثانول السائل دون حماية الجلد.