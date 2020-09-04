الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بأسوان 45 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى بالغرب، وباقى الأنحاء تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا يشهد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة خاصة فى شمال جنوب البلاد، حيث يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت فى سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

ويشهد اليوم الجمعة، ارتفاع فى الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85%.

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على مناطق من القاهرة .