حصاد الوزارات.. الأوقاف تعلن إنفاق 6.4 مليار جنيه لعمارة المساجد فى 7 سنوات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم العالى تعلن إغلاق باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية غدا
التأمينات تبدأ غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون أكثر من 1000 لـ2000 جنيه
تنسيق 2020.. التعليم العالى تعلن تسجيل 95 ألف طالب فى تنسيق المرحلة الثانية
وزير النقل ورئيس اقتصادية قناة السويس يبحثان التعاون مع موانئ دبي العالمية
وزير الرياضة خلال لقائه مع رواد السوشيال: دعوة الرئيس للشباب للتصدى مع الدولة تعكس إيمانه بدورهم
وزير السياحة والآثار لمنظمى رحلات بولنديين: اختبار pcr احترازى لحماية السياح
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