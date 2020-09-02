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حصاد الوزارات.. الأوقاف تعلن إنفاق 6.4 مليار جنيه لعمارة المساجد فى 7 سنوات

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:18 م
حصاد الوزارات.. الأوقاف تعلن إنفاق 6.4 مليار جنيه لعمارة المساجد فى 7 سنوات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
التعليم العالى تعلن إغلاق باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية غدا
 
 
تنسيق 2020.. التعليم العالى تعلن تسجيل 95 ألف طالب فى تنسيق المرحلة الثانية
 
وزير النقل ورئيس اقتصادية قناة السويس يبحثان التعاون مع موانئ دبي العالمية
 

 


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