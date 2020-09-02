وزير النقل ورئيس اقتصادية قناة السويس يبحثان التعاون مع موانئ دبي العالمية

كتب رضا حبيشى

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لموانئ دبي العالمية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النقل، وذلك بحضور المهندس يحيى ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس.

في بداية اللقاء أكد المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لموانئ دبي العالمية، على أهمية التعاون مع الجانب المصري، نظرا لثقل مصر الدولي والإقليمي، ومشاركتها في عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة العالمية، بالإضافة إلى موقعها المتميز الذي يساهم في حركة التجارة الدولية.

وشدد البنا على الاهتمام الكبير بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية البحري، سواء في مجال البنية التحتية أو في مجال توفير التسهيلات اللازمة لخدمة حركة الصادارات والواردات، وكذلك التعاون في مجال إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية نظرا لارتباطها الوثيق بالموانئ البحرية بالاضافة الى التعاون في مجال النقل النهري خاصة وان موانئ دبي لها تجربة ناحجة في التعاون مع المنطقة الاقتصادية بمصر في مجال النقل البحري والمناطق الصناعية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على اهتمام وزارة النقل بتطوير النقل البحري والتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال لدعم الاقتصاد القومي خاصة وأن مصر دولة محورية ذات دور إقليمى مؤثر، ووجود قطاع نقل بحري متميز بها يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية .

اما فيما يتعلق بالتعاون بمجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية فأشار وزير النقل إلى تنفذ خطة شاملة لانشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية، ومنها العاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط وسوهاج، وذلك بعد الانتهاء اعلان التحالف المصري العالمي الفائز بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف.

ولفت الوزير إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل، حيث يتم تطوير المجرى الملاحي ورفع كفاءة وتطوير الاهوسة ، وفي ختام الاجتماع وجه وزير النقل بعقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة ة لسرعة انجاز هذا التعاون على أرض الواقع.





