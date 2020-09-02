وزير الطيران يؤكد استقبال مصر 130 ألف سائح خلال الشهرين الماضيين.

وأشار إلى أن الدولة تحاول الحفاظ على تصنيفها في السياحة والطيران عالميًا، لافتا إلى أن السياحة في البحر الأحمر بها تزايد مستمر، وأكد أن منطقة البحر الأحمر خالية من فيروس كورونا تماما "منطقة جرين".

وأوضح أن الإجراءات لدخول الدولة من خلال المطارات المصرية موحدة على كل المطارات من أول مطار طابا في الشرق إلى مطار أسوان في جنوب البلاد، مؤكدًا أنه شرط أساسي تقديم القادمين من الخارج شهادة تحليل "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا.