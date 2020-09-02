الزراعة تعلن فتح الأسواق اليابانية قريبا أمام البرتقال المصرى

كتب عز النوبى

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه قريبا سيتم فتح سوق جديد في اليابان أمام صادرات الموالح وخاصة البرتقال المصرى لاول مرة، وذلك بعد نجاح المفاوضات مع الجانب اليابانى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعي المصري.

وأضاف "العطار"، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفد المصري لليابان برئاسته في أغسطس من العام الماضى شملت الموانئ والمطارات اليابانية للوقوف على الإجراءات الحجرية التي يقوم بها الجانب الياباني، مشيرا الى أن الجانب الياباني يملك نظاما حجريا صارما.

كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية فتح السوق اليابانية أمام المنتجات الزراعية الأخرى مستقبلا، مشيرا إلى أن المرحلة قبل النهائية من الإجراءات لفتح الأسواق اليابانية أمام الموالح المصرية كانت زيارة ميدانية لوفد يابانى لمصر بداية العام الجارى، لبعض مناطق زراعة الموالح خاصة فى البحيرة، وأبدى الوفد إعجابه بمستوى وجودة الموالح المصرية.

يذكر أن المفاوضات بدأت بين الجانبين لتصدير الموالح المصرية منذ 11سنوات، وتعد السوق اليابانية هى الأعلى فى المواصفات الفنية عالميا والأكثر تشددا فى هذا المجال، وموافقتها على الاستيراد بمثابة شهادة عالمية بجودة المنتج المصرى لباقى الدول ، ومصر تصدر الموالح والمنتجات الزراعية إلى أكثر الدول تشددا فى إجراءات استقبال الصادرات مثل أستراليا ونيوزيلندا ودول غرب أوروبا والولايات المتحدة، كما أجرت تعديلات جوهرية فى قواعد السلامة المتطابقة مع معايير دستور الغذاء العالمى "كوديكس"، وأيضا الممارسات الزراعية الجيدة «الجلوبال جاب»، والتى تتيح الرقابة على المنتج منذ بداية زراعته وحتى التصدير.

وأكد تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير البرتقال، مشيرا إلى أن جهود وزارة الزراعة ساهمت فى فتح 10 أسواق جديدة لتصدير الخضراوات والفاكهة منذ بدء موسم التصدير، والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا أهمها البرازيل ونيوزيلندا وإندونيسيا،و هناك ميزة إضافية للموالح المصرية خلافا للجودة والسمعة العالمية الطيبة ألا وهى المذاق المميز، مؤكدا أن دخولها للسوق اليابانية يمثل إضافة جديدة لمصر.