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تنسيق 2020.. التعليم العالى تعلن تسجيل 95 ألف طالب فى تنسيق المرحلة الثانية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:00 ص
تنسيق 2020.. التعليم العالى تعلن تسجيل 95 ألف طالب فى تنسيق المرحلة الثانية تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 95 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.
 
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.
 
و أوضح السيد عطا فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى  أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
 
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح أمس الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر، حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر الجاري.
 
 



 


تنسيق المرحله الثانيه

المرحله الثانية للتنسيق

تنسيق الجامعات 2020

تنسيق الكليات 2020

التنسيق

تنسيق

تنسيق 2020

الكليات المتاحه بالمرحله الثانيه للتنسيق

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