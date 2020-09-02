اليوم السابع
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الأوقاف تعلن إزالة التعديات على وقف السادة البكرية وعفيفة الحبشية بالقليوبية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:59 م
الأوقاف تعلن إزالة التعديات على وقف السادة البكرية وعفيفة الحبشية بالقليوبية وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عن قيام الهيئة بمعاونة قوات الأمن من تنفيذ الإزالة على مساحة 9 فدادين بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وإزالة ما وقع عليها من تعديات، وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى في إطار ما تبذله الدولة من جهود مخلصة في الحفاظ على أموال وممتلكات المال العام بصفة عامة والوقف الخيري بصفة خاصة من أيدي العابثين والمعتدين على أملاك الأوقاف.
 
كما قامت هيئة الأوقاف بمعاونة قوات الأمن أيضًا بإزالة التعدي على مساحة 900 متر وقف/ عفيفة الحبشية بمحافظة القليوبية، لقيام غاصبين بإقامة جراج على ملك الوقف دون سند.
 
وقامت هيئة الأوقاف بمعاونة قوات الأمن اليوم الأربعاء بتنفيذ الإزالة على مساحة 7 فدادين بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.
 
وأهابت هيئة الأوقاف وحذرت كل من تسول له نفسه بالتعدي على مال الوقف باتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية ضده والتي تكفل الحفاظ على أملاك الوقف الخيرى،مؤكدة أنها تواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظين جهودها في إزالة جميع التعديات على مال الوقف.
 

 



 


هيئة الأوقاف

الأوقاف

وقف البكرية

عفيفة الحبشية

ازالة تعديات

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