أخبار المحافظات اليوم..سائق توك توك يعيد كيس ذهب لصاحبه..وطالب يسحل كلب حتى الموت

أمانة مدهشة.. سائق مهدد ببتر قدمه يعيد ذهبا بـ180 ألف جنيه لصاحبه "فيديو"
ضرب محمد صبرى عبد العزيز سائق توك توك، بإحدى قري مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، أروع الأمثلة فى الأمانة، بعد أن عثر على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية داخل التوك توك الخاص به، ورفض الاستيلاء عليها على الرغم من ظروفه المادية الصعبة وحاجته لإجراء عملية في ساقه المهددة بالبتر .
حصل "اليوم السابع" على مقطع فيديو يظهر فيه سائق التوك التوك الأمين، أثناء تسليم كيس الذهب، إلى صاحب محل، بعد أن عثر عليه داخل التوك التوك أثناء العمل عليه داخل قرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.
فيديو.. طالب جامعة يسحل كلبا حتى الموت بالإسكندرية.. والنيابة تحقق فى الواقعة
قام شاب بالمرحلة الجامعية بالإسكندرية بسحل كلب بسيارته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو السحل منا أثار غضب الكثير من المواطنين والمطالبة بالقبض عليه والقصاص.
سميت محافظة الإسكندرية "كوزمو بوليتان" لتتعدد الجنسيات فيها قديما حيث كانت حلقة الوصل بين أوروبا والعالم العربى وعاش فيها كافة الجنسيات الأجنبية ولاقوا ترحابا كبيرا وشعروا بأن الإسكندرية هى وطنهم الثانى، وقرروا بعد ذلك الإقامة والاستثمار فى كافة المجالات، لذلك سميت بهذا الاسم، ولازالت آثار وبصمات الجاليات الأجنبية المختلفة موجودة حتى الآن.
أنعشت الرحلات البحرية ورحلات السفارى التى بدأت مجددا فى جنوب سيناء نشاط السياحة، واستقبلت مجددا المنشآت السياحية القائمة بتقديم هذه الخدمات أفواج السائحين القادمين عن طريق مطار شرم للاستمتاع بجمال الطبيعة بمناطق سيناء، وسط إجراءات احترازية محكمة.
البابور من الصعيد.. ما بين جلسات السمر وقعدة "المندرة"
ما تزال العديد من العائلات فى محافظة قنا وقُراها تتمسك باستخدام "البابور"، ورغم أنه فى طريقه للانقراض نتيجة عوامل التقدم ووصول الغاز الطبيعي، وفى السابق كان يتصدر كل شيء فى احتياجات ربات البيوت بداية من طهى الطعام، وغلى ماء الغسيل والاستحمام، وغيرها.
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 3 سنوات لرئيس حى غرب الإسكندرية، لتلقيه رشوة مالية، بعد إثباتها من قبل الرقابة الإدارية والزامه بالمصاريف.
قرر المستشار أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة الكلية، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل ضبط وبحوزته سيارة مبلغ بسرقتها وذلك قبل قيامه ببيعها، 15 يوما على ذمة التحقيقات .
تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته 8 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وكمية من الذخائر، والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.
تباشر نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى صلاح الدين رئيس النيابة التحقيقات فى قيام طالب جامعي بربط كلب بسيارة وسحلة وتعذيبه حتي الموت.
سقوط 3 متهمين استولوا على أموال مندوب أدوية بالأقصر
تمكن رجال مباحث مركز شرطة البياضية شرق الأقصر، اليوم الخميس، من ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيل عصابى تخصص فى مجال السرقة بالإكراه، واستيلائهم على مبلغ مالى من أحد المواطنين.
سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق، بمديرية أمن الإسكندرية، على حريق نشب بمحل أحذية، بشارع الإسناوى، بمنطقة الورديان، التابعة لحي غرب الإسكندرية.
العثور على جثة طفلة مذبوحة بقرية الصياد فى قنا
ضبط 39 قطعة سلاح و32 تذكرة شابو وهيروين وتنفيذ 1480 حكما بسوهاج
وجهت مديرية أمن سوهاج حملة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
احنا الصعايدة.. أول متعافى من كورونا يتبرع بالبلازما فى سوهاج..فيديو
متحف ديليسبس بالإسماعيلية شاهد على تاريخ حفر قناة السويس.. فيديو وصور
أجرى "اليوم السابع" جولة في فيلا وقصر الدبلوماسى الفرنسى فرديناند ديليسبس، الذي حصل على امتياز حفر قناة السويس من الخديو سعيد باشا، وشُيد القصر مع بداية حفر قناة السويس،
شفاء وتعافى 193 حالة جديدة بمستشفيات العزل والإحالة بالبحيرة
أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 193 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 2604 حالة حتى مساء الأربعاء
إنشاء 47 ألفا و827 وحدة إسكان اجتماعى و5 أسواق مشروعات خدمية بالشرقية
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المحافظة شهدت خلال الـ 6 سنوات الماضية ، طفره هائلة فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى والاستثمارى ، بإقامة وحدات سكنية بمساحات مختلفة لتوفير مسكن ملائم ومناسب للشباب ومحدودى الدخل
محافظ قنا :إنشاء أكبر مجمع داجنى 2500 فدان بالمراشدة بتكلفة 570 مليون جنيه
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