أخبار المحافظات اليوم..سائق توك توك يعيد كيس ذهب لصاحبه..وطالب يسحل كلب حتى الموت

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

أمانة مدهشة.. سائق مهدد ببتر قدمه يعيد ذهبا بـ180 ألف جنيه لصاحبه "فيديو"

قرر المستشار أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة الكلية، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل ضبط وبحوزته سيارة مبلغ بسرقتها وذلك قبل قيامه ببيعها، 15 يوما على ذمة التحقيقات .

ضبط شخص بحوزته 8 أسلحة نارية غير مرخصة وكمية من الذخائر وأقراص مخدرة بأسيوط تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته 8 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وكمية من الذخائر، والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة. النيابة تحقق مع طالب جامعى ربط "كلب" بسيارته وسحله حتى الموت في الإسكندرية تباشر نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى صلاح الدين رئيس النيابة التحقيقات فى قيام طالب جامعي بربط كلب بسيارة وسحلة وتعذيبه حتي الموت.

سقوط 3 متهمين استولوا على أموال مندوب أدوية بالأقصر

تمكن رجال مباحث مركز شرطة البياضية شرق الأقصر، اليوم الخميس، من ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيل عصابى تخصص فى مجال السرقة بالإكراه، واستيلائهم على مبلغ مالى من أحد المواطنين. الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق بمحل أحذية في الورديان سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق، بمديرية أمن الإسكندرية، على حريق نشب بمحل أحذية، بشارع الإسناوى، بمنطقة الورديان، التابعة لحي غرب الإسكندرية. العثور على جثة طفلة مذبوحة بقرية الصياد فى قنا عثر أهالى قرية الصياد، اليوم الخميس، على جثة طفلة مذبوحة، بجوار محطة قطار قرية الصياد، التابعة لمركز نجع حمادى، شمالى محافظة قنا. ضبط 39 قطعة سلاح و32 تذكرة شابو وهيروين وتنفيذ 1480 حكما بسوهاج وجهت مديرية أمن سوهاج حملة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

احنا الصعايدة.. أول متعافى من كورونا يتبرع بالبلازما فى سوهاج..فيديو

رصد "اليوم السابع" فى لايف جديد على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى، أول متبرع لبلازما المتعافين من فيروس كورونا داخل بنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج، بحضور قيادات مديرية الشئون الصحية بسوهاج، حيث تم بالفعل تشغيل أول جهاز يصل سوهاج الخاص بسحب بلازما الدم وتوفيره لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

متحف ديليسبس بالإسماعيلية شاهد على تاريخ حفر قناة السويس.. فيديو وصور

أجرى "اليوم السابع" جولة في فيلا وقصر الدبلوماسى الفرنسى فرديناند ديليسبس، الذي حصل على امتياز حفر قناة السويس من الخديو سعيد باشا، وشُيد القصر مع بداية حفر قناة السويس،

شفاء وتعافى 193 حالة جديدة بمستشفيات العزل والإحالة بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 193 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 2604 حالة حتى مساء الأربعاء