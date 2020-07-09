فيديو.. طالب جامعة يسحل كلبا حتى الموت بالإسكندرية.. والنيابة تحقق فى الواقعة

والقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على الشاب وتباشر نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى صلاح الدين رئيس النيابة التحقيقات فى قيام طالب جامعي بربط كلب بسيارة وسحلة وتعذيبه حتي الموت.

وقررت النيابة طلب التحريات حول الواقعة وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة وتفريغها لفحصها، وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط المباحث، يفيد برصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بربط حيوان "كلب" بواسطة حبل وسحبه بالسيارة قيادته بدائرة قسم ثان المنتزه، مما أدى لنفوقه.

كشف تحريات الأجهزة الأمنية إلى تحديد مرتكب الواقعة المتهم طالب جامعى، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه،وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعلل قيامه بربط الكلب بالسيارة خشية عقره للمواطنين أو نقل ثمة عدوى إليهم لكونه من الكلاب الضالة وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.