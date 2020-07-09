ضبط شخص بحوزته 8 أسلحة نارية غير مرخصة وكمية من الذخائر وأقراص مخدرة بأسيوط

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من استهداف، وضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط ، وبحوزته 200 قرص مخدر لعقار التامول، و6 بنادق خرطوش، و2 فرد خرطوش، و49 طلقة مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالى، وسيارة ربع نقل، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية .



