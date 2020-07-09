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الخميس، 09 يوليه 2020 04:35 م
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ضبط شخص بحوزته 8 أسلحة نارية غير مرخصة وكمية من الذخائر وأقراص مخدرة بأسيوط

الخميس، 09 يوليه 2020 01:53 م
ضبط شخص بحوزته 8 أسلحة نارية غير مرخصة وكمية من الذخائر وأقراص مخدرة بأسيوط حملة أمنية - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته 8 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وكمية من الذخائر، والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من استهداف، وضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط ، وبحوزته 200 قرص مخدر لعقار التامول، و6 بنادق خرطوش، و2 فرد خرطوش، و49 طلقة مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالى، وسيارة ربع نقل، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية .

 


 

 


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