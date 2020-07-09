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العثور على جثة طفلة مذبوحة بقرية الصياد فى قنا

الخميس، 09 يوليه 2020 04:21 م
العثور على جثة طفلة مذبوحة بقرية الصياد فى قنا صورة أرشيفية
قنا - وائل محمد

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عثر أهالى قرية الصياد، اليوم الخميس، على جثة طفلة مذبوحة، بجوار محطة قطار قرية الصياد، التابعة لمركز نجع حمادى، شمالى محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بوى سعيد، مدير المرفق، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثورعلى جثة طفلة مذبوحة، بجوار محطة قطار قرية الصياد، بمركز نجع حمادى، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة العام بنجع حمادى.

وقال مصدر بمرفق إسعاف قنا، إنه بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 5 أعوام، مذبوحة وملقاة بجوار محطة قطار قرية الصياد بنجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة.

حررر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.



 

 



 
 
 
 

 


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