الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق بمحل أحذية في الورديان

الإسكندرية _ أسماء على بدر

سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق، بمديرية أمن الإسكندرية، على حريق نشب بمحل أحذية، بشارع الإسناوى، بمنطقة الورديان، التابعة لحي غرب الإسكندرية، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية أو إصابات.

البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة مينا البصل، باندلاع حريق بمحل أحذية بشارع الإسناوى مع شارع أم السلطان، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى الموقع بصحبة قوة من قسم شرطة مينا البصل، وتمت السيطرة على الحريق بواسطة الدفاع المدني.

وتبين من المعاينة الأولية، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بمحل الأحذية بالعقار المكون من دور أرضى يشمل محلات، وثلاث أدوار علوية، ولم ينتج عنه أى وفيات أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.