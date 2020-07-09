اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 04:35 م
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النيابة تحقق مع طالب جامعى ربط "كلب" بسيارته وسحله حتى الموت في الإسكندرية

الخميس، 09 يوليه 2020 02:02 م
النيابة تحقق مع طالب جامعى ربط "كلب" بسيارته وسحله حتى الموت في الإسكندرية التحقيق مع طالب جامعى
الإسكندرية أسماء على بدر

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تباشر نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى صلاح الدين رئيس النيابة التحقيقات فى قيام طالب جامعي بربط كلب بسيارة وسحله وتعذيبه حتي الموت.

وقررت النيابة طلب التحريات حول الواقعة وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة وتفريغها لفحصها، وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.
 
تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط المباحث، يفيد برصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بربط حيوان "كلب" بواسطة حبل وسحبه بالسيارة قيادته بدائرة قسم ثان المنتزه، مما أدى لنفوقه.
 
 كشف تحريات الأجهزة الأمنية إلى تحديد مرتكب الواقعة المتهم طالب جامعى، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه،وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعلل قيامه بربط الكلب بالسيارة خشية عقره للمواطنين أو نقل ثمة عدوى إليهم لكونه من الكلاب الضالة وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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سحل كلب

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

حسبنا الله ونعم الوكيل

هذا الحيوان روح لا يملك مخلوق ازهاق روحها من تلقاء نفسه الا فى حالات معينه وقتلها يكون بأسلوب به رحمه .... حسبنا الله ونعم الوكيل فى هذا الشاب عديم الرحمه والانسانيه وليعلم انه محاسب يوم القيامه عن ازهاق تلك الروح بأى ذنب قتلت 

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