سقوط 3 متهمين استولوا على أموال مندوب أدوية بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

تمكن رجال مباحث مركز شرطة البياضية شرق الأقصر، اليوم الخميس، من ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيل عصابى تخصص فى مجال السرقة بالإكراه، واستيلائهم على مبلغ مالى من أحد المواطنين.

البداية كانت بورود إخطار إلى اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، من اللواء حمدى هاشم مدير إدارة البحث الجنائى بالأقصر، يفيد ورود بلاغ لدى مركز شرطة البياضية، من "ع.س.ع" 30 سنة، مندوب شركة أدوات منزلية، ومقيم بمدينة نصر بالقاهرة، بأنه لدى سيره بالسيارة رقم "م ل ص 1946" بناحية الروافعة دائرة المركز، شعر بحالة إرهاق فتنحى جانبا بأرض فضاء بجوار نهر النيل للاستراحة بالسيارة، إلا أنه فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قاما بطرق باب السيارة، وسؤاله عن سبب تواجده بتلك المنطقة، أحدهما يحمل سلاح نارى "فرد" والآخر يحمل سلاح أبيض، وقاما بالاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 6000 جنيه ولاذا بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة حمل الرقم 2081 جنح مركز الأقصر لسنة 2020.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث وبرئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية ومكون من ضباط مباحث مركز شرطة البياضية لحل غموض الواقعة، وأسفرت خطة البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من "ع ع" 23 سنة، عامل ومقيم الروافعة، و"م م" 23 سنة، خفير بمزرعة ومقيم البغدادي، و"ح ع" 24 سنة، عامل ومقيم البياضية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البياضية، من ضبط المتهمين، وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 وطلقتين من ذات العيار، ومبلغ مالى قدره 1500 جنيه، وبحوزة المتهم سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" ومبلغ مالى 500 جنيه، وضبط المتهم الثالث، حال استقلاله الدراجة البخارية رقم "ص ق ه 1652 " المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه تحريات فريق البحث والضبط، اعترفوا بقيام المتهم الأول والثانى بارتكاب الواقعة، وكان دور المتهم الثالث هو مراقبة الطريق وتدبير الدراجة البخارية لمساعدتهم فى الهرب، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعة، والمبلغ المالى من متحصلات جريمة السرقة، كما تم عرض المتهمين على المجنى عليه، حيث تعرف عليهما وأقر بأنهما نفس الشخصين الذين قاما بارتكاب الواقعة.

وبالعرض على اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بواقعة الضبط، ملحقا بالمحضر الأصلي، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة والتى أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.